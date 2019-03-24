Безработный украл 10 тысяч рублей и телефон на вечеринке в Великих Луках

13:17, 26 марта 2019, ПАИ

24 марта в Великих Луках ранее неоднократно судимый, безработный 42-летний местный житель украл 10 тысяч рублей и мобильный телефон во время вечеринки в квартире дома на улице Дьяконова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о краже заявил 48-летний хозяин жилища. Ведётся розыск подозреваемого.

Кроме того, 22 марта в Великих Луках у 21-летнего молодого человека был похищен телефон. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается 23-летний великолучанин, вместе с которым потерпевший гостил в квартире дома на проспекте Гагарина. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.