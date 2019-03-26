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Экономика

В госпрограмму Псковской области «Развитие транспортной системы» будут внесены изменения

В Государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы» будут внесены изменения. Об этом сообщил председатель областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин на заседании администрации региона, которое проходит сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Ёлкин рассказал, что для исполнения целей и задач, утвержденных Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», период реализации Государственной программы продлевается до 2024 года. Предлагается поэтапное выполнение мероприятий: 1 этап - 2014-2018 годы, 2 этап - 2019-2024 годы.

Также вносятся изменения в части актуализации текущего состояния в сфере реализации госпрограммы и ожидаемых результатов реализации подпрограмм.

Объемы финансирования мероприятий программы приводятся в соответствие с законами Псковской области об областном бюджете на 2018 год, 2019 год и плановый на период 2020 и 2021 годов.

Борис Ёлкин добавил, что в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в состав Государственной программы в качестве аналитических приложений включаются региональные проекты «Дорожная сеть», и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Первый направлен на реализацию программ дорожной деятельности на автодорогах регионального и местного значения до 2024 года в целях увеличения доли автодорог, отвечающих нормативным требованиям. Второй включает в себя мероприятия по развитию автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитию системы весогабаритного контроля и расширению практики применения новых технологий и материалов.

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