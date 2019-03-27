Внесение изменений в закон Псковской области «О наказах избирателей» согласовал бюджетный комитет облсобрания

10:47, 27 марта 2019, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания одобрили внесение изменений в закон Псковской области «О наказах избирателей», сегодня, 27 марта. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, с законопроектом «О внесении изменений в закон Псковской области «О наказах избирателей» выступил автор законодательной инициативы, вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов.

Он напомнил, что действующий в настоящее время закон Псковской области «О наказах избирателей» приняло областое Собрание депутатов в 2011 году. Борис Полозов отметил, что по результатам проведённого анализа практики работы с наказами избирателей за прошедшие годы предложено внести в текст документа дополнения и уточнения.

Так, законопроектом предлагается уточнить, что наказы избирателей должны относиться к полномочиям органов государственной власти области по предметам совместного ведения Российской Федерации и Псковской области, по предметам ведения Псковской области, но при этом могут относиться и к полномочиям органов местного самоуправления в случае, если их реализация направлена на достижение целей, установленных в государственных программах Псковской области.

Предлагается также осуществлять внесение наказов избирателей на встречах депутатов с избирателями, на которых могут присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, которые, при необходимости, дают избирателям соответствующие разъяснения по предложениям о наказах избирателей. По словам Бориса Полозова, это позволит учесть мнение большего количества граждан при принятии решения о внесении того или иного наказа избирателей, обсудить актуальность предложений избирателей и возможные пути их решения.

Кроме того, предлагается включить в порядок работы с наказами избирателей положения о согласовании вопросов реализации внесенных наказов с органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, на территории которых предполагается реализация соответствующих наказов избирателей.

В соответствии с законопроектом перечень наказов избирателей, выполнение которых связано с привлечением средств областного бюджета, представляют депутаты в областное Собрание с приложением документов: информации о проведенной встрече с гражданами, в которой указывается дата и место проведения встречи, перечень внесенных наказов избирателей и краткое содержание связанных с предложениями о наказах избирателей выступлений участников встречи; копий ответов органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, полученных по результатам согласования вопросов возможности реализации внесенных наказов избирателей.

Ввиду того, что предварительное согласование внесенных наказов избирателей будет осуществлено до внесения перечня наказов избирателей в областное Собрание депутатов, предлагается исключить предварительное рассмотрение внесенных наказов профильными комитетами областного Собрания депутатов. По словам Бориса Полозова, комитеты сегодня зачастую формально подходят к их рассмотрению.

Он также добавил, что внесенный законопроект содержит ряд редакционных правок, в том числе в целях актуализации положений действующего закона области «О наказах избирателей».