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Экономика

Завод по производству пеллетов и завод по производству азота и аргона построят в ОЭЗ «Моглино»

27 марта члены наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино одобрили два новых инвестиционных проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В первом случае речь идёт о строительстве завода по производству топливных гранул. Главный инженер ООО «РПК» Игорь Александров рассказал, что речь идет о переработке отходов деревообрабатывающей промышленности в пеллеты — экологичное и экономичное биотопливо. 

Производство планируется запустить в первом квартале 2020 года. Завод будет полностью экспортно ориентированным. Заявленная мощность производства на первом этапе - 32 тысячи тонн пеллетов в год. Кроме того, инвестор планирует развивать производство, увеличивать объемы продукции и продавать ее и в России. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 370 млн рублей. На заводе будут созданы 22 рабочих места, средняя заработная плата работников заявлена от 30 до 50 тысяч рублей.

В Псковской области инвестора привлекло выгодное географическое положение, близость особой экономической зоны к странам Евросоюза, удобная логистика, богатая сырьевая база, а также отсутствие прямых конкурентов и административных барьеров.

«Глубокая переработка древесины — это важное и перспективное направление для нашего региона, которое позволяет более эффективно использовать наш природный ресурс. Мы настаиваем на том, чтобы лесозаготовители проводили максимально глубокую переработку древесины именно на территории нашей области. Более того, в стратегии развития региона деревообрабатывающая сфера определена как естественная и стабилизирующая», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Он также поручил комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике обсудить с потенциальным инвестором будущие объемы грузоперевозок с тем, чтобы продолжить переговоры с ОАО «РЖД» о строительстве железнодорожной ветки, ведущей к ОЭЗ «Моглино».

Второй инвестиционный проект ООО Elme Messer Gaas предусматривает строительство в Псковском районе воздухоразделительного завода по производству сжиженного кислорода, азота и аргона.

Генеральный директор компании в России, управляющий филиалом ООО «Елме Мессер К» в Санкт-Петербурге Виталий Громов уточнил, что речь идет о возведении высокотехнологичного энергоэффективного завода производительностью до 90 тысяч тонн промышленных газов в год. Цель проекта — полное импортозамещение текущих поставок газов потребителям в Российской Федерации, а также развитие экспортных поставок в Белоруссию и страны ЕС.

Выбор инвестора пал на Псковскую область в связи с благоприятной инвестиционной среды, прогрессивным региональным инвестиционным законодательством, а также готовой инженерно-транспортной инфраструктурой для инвестиций, подчеркнул Виталий Громов.

Инвесторы обратили внимание на грамотное сопровождение проектов со стороны и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олега Бедских и руководителя Агентства инвестиционного развития Псковской области Игоря Девятко, а также заинтересованность руководства региона в создании новых производств и готовность Михаила Ведерникова на стадии согласования бизнес-планов лично подключаться к решению возникающих вопросов.

В финале состоялось подписание соглашений о намерениях реализации проектов между ОЭЗ «Моглино» и инвесторами.

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