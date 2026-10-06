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Общество

Банк России выпускает серебряную монету с Мирожским монастырём в Пскове

Памятную серебряную монету номиналом три рубля «Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, Псков» серии «Памятники архитектуры России» выпускает в обращение Банк России завтра, 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регулятора.

Изображение: пресс-служба Банка России

«Псковский Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – это одна из древнейших в России обителей. Его главная святыня – Спасо-Преображенский собор с уникальными фресками XII века», – отметили в сообщении.

Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, а на оборотной стороне – рельефное изображение Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря на фоне деревьев и бликов воды.

Изображение: пресс-служба Банка России

Тираж монеты – три тысячи штук. Выпускаемая монета – законное средство наличного платежа на территории Российской Федерации, подчеркнули в пресс-службе.

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