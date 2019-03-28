5 месяцев исправительных работ получил житель Бежаницкого района за незаконное проникновение в жилище

09:41, 28 марта 2019, ПАИ

Бежаницкий районный суд признал 35-летнего местного жителя виновным в незаконном проникновении в чужое жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Бежаницкого района.

В суде установлено, что 20 декабря 2018 года обвиняемый незаконно проник в индивидуальный жилой дом на улице Свободы в Бежаницах, чтобы выпить там спиртное. Этим противоправным действием он нарушил конституционное право собственника помещения на неприкосновенность жилища. Также выяснилось, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.