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Общество

5 месяцев исправительных работ получил житель Бежаницкого района за незаконное проникновение в жилище

Бежаницкий районный суд признал 35-летнего местного жителя виновным в незаконном проникновении в чужое жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Бежаницкого района.

В суде установлено, что 20 декабря 2018 года обвиняемый незаконно проник в индивидуальный жилой дом на улице Свободы в Бежаницах, чтобы выпить там спиртное. Этим противоправным действием он нарушил конституционное право собственника помещения на неприкосновенность жилища. Также выяснилось, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.

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