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Досрочного прекращения полномочий депутата собрания Островского района требует прокуратура

Досрочного прекращения полномочий депутата собрания Островского района требует прокуратура муниципалитета из-за недостоверных сведений в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

Прокуратура установила, что депутат представительного органа местного самоуправления в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год указал недостоверные сведения, занизив свой доход более, чем на 2 млн 800 тысяч рублей. В документе не отражены доходы, полученные от продажи автомобиля и квартиры.

В связи с этим Островский межрайонный прокурор внес представление в адрес председателя Собрания депутатов района с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. На ближайшем заседании депутаты должны рассмотреть этот вопрос.

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