Досрочного прекращения полномочий депутата собрания Островского района требует прокуратура

12:33, 28 марта 2019, ПАИ

Досрочного прекращения полномочий депутата собрания Островского района требует прокуратура муниципалитета из-за недостоверных сведений в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

Прокуратура установила, что депутат представительного органа местного самоуправления в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год указал недостоверные сведения, занизив свой доход более, чем на 2 млн 800 тысяч рублей. В документе не отражены доходы, полученные от продажи автомобиля и квартиры.

В связи с этим Островский межрайонный прокурор внес представление в адрес председателя Собрания депутатов района с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. На ближайшем заседании депутаты должны рассмотреть этот вопрос.