Когда ждать настоящую зиму — что подсказывали приметы на Сергея Зимнего

07:01, 20 октября 2026, ПАИ

20 октября православные вспоминают двух святых с именем Сергий — Печерского и Нуромского. В народном календаре этот день получил название Сергея Зимнего: наши предки верили, что именно сейчас осень начинает уступать место холодам, сообщает calend.ru.

Преподобный Сергий Печерский жил в XIII веке. Он прославился полным отказом от собственной воли и беспрекословным послушанием настоятелю монастыря. За это святого прозвали Послушливым.

Сергий Нуромский, которого также называют Вологодским, жил в XIV–XV веках. Согласно преданию, он был греком и пришёл на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского. Позже с благословения наставника он отправился на север, к реке Нурме, и поселился в уединении.

Там отшельнику пришлось столкнуться с искушениями и нападениями разбойников. По преданию, спастись ему помогала молитва. Со временем к Сергию стали приходить паломники, а вокруг его жилища возникла Нуромская обитель.

С именем святого связано и предание об исцелении у его могилы. Спустя много лет после смерти Сергий явился во сне благочестивому человеку по имени Никифор и велел расчистить захоронение. Тот не придал видению значения и вскоре потерял способность двигаться. Исцеление, согласно преданию, он получил у гроба святого. После того как могилу привели в порядок, там стали происходить исцеления.

«Сергей зиму начинает», — говорили на Руси. Считалось, что 20 октября могут ударить первые серьёзные морозы. Но если выпадал снег, а на деревьях ещё оставались листья, наступление настоящей зимы ожидали не скоро.

Народная поговорка объясняла это так: «Сергей инеем травы бьёт, а Матрёна зиме вспять повернуть не даёт».