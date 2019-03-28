60-летний тракторист украл детали из дедовичской сельхозорганизации

16:52, 28 марта 2019, ПАИ

60-летний тракторист украл две ступицы от трактора из мастерских сельхозорганизации в деревне Дубишно Дедовичского района. Преступление совершено в период с 20 февраля по 27 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Кроме того, с 20 по 26 марта из мастерских на территории сельхозкооператива в деревне Горелик были похищены сеялка, двигатель, а также три колеса от комбайна. Причиненный ущерб составил 85 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения МВД России по Пушкиногорскому району, была установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный 44-летний мужчина из Опочки. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.