5 ДТП с участием пешеходов произошли в Псковской области за неделю

17:18, 28 марта 2019, ПАИ

С 21 по 27 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области пять раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП с участием пешеходов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, всего за неделю были 17 выездов, в авариях на дорогах погиб 1 человек и 11 пострадали.

Деблокирование не производилось. Одному травмированному была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.