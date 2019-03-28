0
13:50
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
12:40
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
09:22
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
18:00
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
17:57
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
09:16
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
12:14
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
Еще новости
Происшествия

5 ДТП с участием пешеходов произошли в Псковской области за неделю

С 21 по 27 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области пять раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП с участием пешеходов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, всего за неделю были 17 выездов, в авариях на дорогах погиб 1 человек и 11 пострадали.

Деблокирование не производилось. Одному травмированному была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
28 марта 2019
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
27 марта 2019
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
27 марта 2019
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
23 марта 2019
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
22 марта 2019
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
17 марта 2019
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
16 марта 2019
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем

Идет загрузка...