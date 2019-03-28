Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям

17:10, 28 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 28 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со cтатс-секретарeм — заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексеем Серко вопросы подготовки к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, во встрече также приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Речь, в частности, шла об обеспечении безопасности на территории региона в период проведения Ганзейских дней. Алексей Серко рассказал, что осмотрел места расположения сил и средств ГУ МЧС по Псковской области, оценил их состояние, возможности и готовность к празднику. По его словам, группировка спасателей будет усилена, также планируется переброска дополнительных единиц техники. «Надеюсь, что задолго до июня управление будет готово к масштабному фестивалю», — заявил замглавы МЧС.

Михаил Ведерников поблагодарил Министерство по чрезвычайным ситуациям и его руководителя Евгения Зиничева за конструктивное сотрудничество и поддержку Псковской области. Глава региона подчеркнул, что после встречи с министром все вопросы оперативно решаются, все достигнутые договоренности четко отрабатываются.

Так, в начале июня в Псковской области состоятся совместные с ФСБ, Росгвардией и МЧС межведомственные учения, участники которых отработают межведомственное взаимодействие во время массовых мероприятий. Михаил Ведерников уверен, что учения будут полезны обновленному корпусу глав муниципалитетов и администрации области, а также в свете подготовки к Ганзейским дням.

Алексей Серко пообещал Михаилу Ведерникову оказать всю возможную помощь и поддержку.

Также стороны обсудили модернизацию материально-технической базы регионального управления МЧС, вопросы финансирования капитального ремонта зданий ведомства и строительства Центра управления в кризисных ситуациях. Михаил Ведерников сообщил, что в 2019 году за счет средств областного бюджета будет построен отдельный пожарный пост в поселке Ямм Гдовского района. В рамках госпрограммы на возведение здания предусмотрено 14,6 млн рублей, порядка 11 млн рублей - на покупку двух пожарных автомобилей. Это позволит обеспечить пожарную безопасность порядка 4,5 тыс. человек, проживающих в радиусе 20 км от населенного пункта.