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Общество

Укравший из чужого автомобиля видеорегистратор, антирадар и коньяк пскович отправится в колонию-поселение

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33–летнего уроженца города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №29 города Пскова мужчина признан виновным в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества (ч.1 ст.158 УК РФ).

В суде установлено, что в июне 2017 года подсудимый, находясь у дома №73 по Рижскому проспекту, совершил хищение из салона автомобиля «ХЕНДЭ ГРАНД СТАРЕКС» видеорегистратора, антирадара и коньяка в подарочной коробке с бокалом на общую сумму 13 650 руб.

Подсудимый ранее судим, имеет непогашенную судимость, привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется отрицательно.

На основании изложенного, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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