Четверо пожарных тушили возгорание бесхозного строения в Великих Луках
Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании бесхозного строения по адресу на улице Мурманской поступило в 18:41. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.