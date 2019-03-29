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140 тысяч рублей заплатит «чёрный лесоруб» из Пушкиногорского района

Житель Пушкиногорского района приговорен к лишению свободы условно за вырубку лесных насаждений, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета. 

11 и 12 января без заключения договора аренды лесных участков мужчина с помощью принадлежащих его отцу бензопилы и трактора незаконно спилил и увез к себе на участок 4 куб.м. древесины, причинив ущерб государству на сумму 140 тысяч 430 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, рассмотрения дела в особом порядке, суд назначил наказание в виде года лишения свободы условно без штрафа и лишения права заниматься определенной деятельностью. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск в пользу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области о возмещении причиненного ущерба. 

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