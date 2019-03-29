В колонию строгого режима отправится пушкиногорец за угон автомобиля на глазах у владелицы

09:42, 29 марта 2019, ПАИ

Четыре года в колонии строгого режима получил 32-летний житель Пушкинских Гор за угон автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

9 ноября 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в чужом автомобиле, вынудил потерпевшую, управлявшую транспортным средством, прекратить движение. С угрозами он вытащил женщину с водительского места, сел в автомобиль и уехал.

С учётом позиции государственного обвинителя, наличия неотбытого наказания по предыдущей судимости, путем частичного сложения наказаний судом окончательно определено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года.