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Повторно севшего за руль нетрезвым водителя задержала полиция в Пскове

Ночью 28 марта в Пскове у дома на улице Мирной полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21104, за рулём которого ехал пьяный 27-летний житель Палкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что задержанный водитель ранее уже подвергался наказанию за езду в нетрезвом виде. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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