164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года

11:15, 29 марта 2019, ПАИ

На сегодняшний день в Псковской области зафиксированы 164 факта палов травы на площади 114,6 га. Об этом сегодня, 29 марта, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области - начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

По его словам, первый в этом году пал травы был зафиксирован в Новоскольническом районе 15 марта. Активная же стадия горения травы в регионе началась с прошлых выходных.