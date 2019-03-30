Час Земли проводится в мире 30 марта

08:54, 30 марта 2019, ПАИ

30 марта в мире проводится Час Земли – глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, пишет calend.ru. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города – Сиднея (Австралия). Уже на следующий год к акции приобщились более 100 миллионов человек в 35 странах мира

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из 188 стран, где гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников. Россия официально присоединилась к акции в 2009 году — в ней приняли участие более 20 российских городов, а в 2011 году — 11 миллионов россиян. В 2017-м Час Земли стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России.

В акции участвуют как миллионы рядовых граждан, так и тысячи организаций по всему миру. Поскольку это абсолютно добровольная акция, люди сами решают, сколько и какие электрические приборы они выключат, а городские власти инициируют выключение подсветки городских объектов. Организаторы акции в целях безопасности не рекомендуют отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры.

Добавим, что время проведения Часа Земли в 2019 году — 30 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.