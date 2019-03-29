Фальшивая пятитысячная купюра изъята в Пскове

14:31, 30 марта 2019, ПАИ

27 марта в Пскове в одном из финансовых учреждений города выявлена пятитысячная банкнота с признаками подделки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.