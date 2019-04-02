Сделай сам

10:25, 02 апреля 2019, ПАИ

Сегодня в России на территориальное общественное самоуправление (ТОС) возлагаются большие надежды. С помощью этой формы самоорганизации граждане способны самостоятельно решать проблемы, возникающие в муниципальных образованиях. 29 марта в Центре студенческих инициатив ПсковГУ проходил семинар по обсуждению актуальных вопросов развития ТОС. С одним из участников семинара, руководителем исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» Юрием БОЛОБОНОВЫМ пообщался корреспондент Псковского агентства информации Леонид ШЕПТАЛИН. В интервью он рассказал об опыте создания ТОСов в Коми, пояснил, в чем преимущества ТОСов с образованием юрлица, и почему в Псковской области больше перспектив для создания ТОСов, чем на Севере России.

- Юрий Викторович, как давно в Коми развиваются ТОСы, насколько успешно и почему?

- Мы начали развивать ТОСы с 2012 года. Было признано, что это эффективный метод поднятия гражданской инициативы и одновременно возможность решать большое количество насущных вопросов, которые возникают на местах.

Изначально у нас базой для создания системы ТОСов в Коми была Ассоциация совета муниципальных образований – общественная структура, в которую входят все муниципальные образования: от городских округов до сельских поселений. Мы посмотрели опыт в России и поняли, что заниматься кампанейщиной, сверху, как это обычно у нас бывает, не эффективно. У нас попытка была другая, мы сделали ставку на активных глав поселений, которые знают активных граждан, готовых работать. В итоге возникает связка: глава поселения помогает гражданину, а гражданин — главе, то есть власть работает на общество, а люди работают на власть.

Есть разные вариации в России, где-то эти процессы происходят при помощи власти, а есть, где сами люди самоорганизовываются, без власти. Именно синергия взаимодействия власти и населения даёт эффект в ТОСах. Где-то глава поселения приехал, привёз гвозди, песок, а люди вышли и раскидали песок на площадке, подколотили гвоздями заборы. А где-то наоборот, граждане пришли к главе и говорят: «Давайте мы сорганизуемся в ТОСы», а глава помогает им с правовой точки зрения. И мы впервые в России пошли по такому принципу. Наша задача, чтобы власть была поддержана народом, а она в свою очередь делала что-то для людей. Это и был первый шаг, чтобы через систему ТОСов получить такой эффект.

- Сколько всего ТОСов в Коми? Есть ли у них какая-то региональная специфика?

- В Коми порядка 125 ТОСов и более 80% из них с образованием юрлица. ТОСы, как любые общественные организации (НКО), можно делать без юрлица или с образованием юрлица. Но без юрлица они выпадают из большого количества вариантов грантовой поддержки. В России сейчас большое количество НКО, поддержка колоссальная: от президентских грантов до грантов Лукойла. Но основное условие этой поддержки – все эти НКО должны быть в формате юрлица. У нас правда есть Архангельская область, где создано более тысячи ТОСов, и они в основном без образования юрлица. Для меня их механизм загадочный: непонятно, как деньги раздаются из бюджета, но у них эта система работает.

Мы пошли по другой системе, начали регистрировать ТОСы как юрлица. Мы убедили людей в этом, что через НКО они смогут получить поддержку и смогут иметь ещё право на президентские, региональные, отраслевые гранты. То есть можно привлекать большое количество средств извне. Понятно, что никто не дает гарантии, что вы все конкурсы выиграете, но все равно это колоссальная возможность.

Мы сделали ставку именно на юрлица. Это дополнительная ответственность – сдача отчётов, бухгалтерии. Но люди нас услышали, и мы потихонечку убеждаем остальных граждан, что в таком формате удобнее работать, больше можно привлекать средств.

- На опыт каких регионов вы ориентировались, создавая ТОСы? В каком регионе также делалось?

- Мы проехали огромное количество городов, но конкретно как у нас нет нигде, это наше ноу-хау. Тут очень сильная позиция Ассоциации муниципальных образований. Мы первый в России субъект, который создал региональную Ассоциацию ТОСов, в 2013 году она у нас появилась.

Почему мы пошли по этому пути? Мы для себя чётко оценили, что именно эффективная связка глав органов местного самоуправления с гражданами – лишняя возможность выстроить обратную коммуникацию, то, что потеряно последние за 30 лет. Основная проблема власти в том, что либо она не слышит людей, либо люди не слышат её. Нет системы коммуникации. И мы пришли к выводу, что через систему ТОСов это можно реализовать. Ведь всегда на любой территории есть активные граждане, которые готовы работать. Эти люди действительно делают взаимодействие власти и населения более эффективным.

- Насколько опыт Коми в этой сфере сегодня востребован? Можно ли экстраполировать опыт Коми на другие субъекты РФ, или везде свои условия, свой менталитет?

- В России в каждых субъектах свои разные особенности: политические, географические, экономические. Не нужно делать ТОСы под одну копирку, так как в каждом субъекте есть свои особенности, их необходимо смотреть. Где-то население более активно, где-то менее. Это нормальная история. Если, например, Архангельская область пошла по пути создания ТОСов без юрлица, ради Бога: значит, у них такая форма более востребована. Поэтому нужно смотреть особенности каждого субъекта, но для этого нужно, чтобы лидеры были хорошие. В каждом случае нужно ещё смотреть, как поддерживают региональные, районные, поселенческие власти. В Коми, например, очень сильные, достаточно организованные главы поселений. Когда мы им в 2012 году стали эту тему предлагать, они поддержали нас.

Но мы не гонимся за большим количеством ТОСов. Но мы когда создаем ТОСы, мы в ответе за того, кого приручаем. То есть мы создали ТОС, но людям должны продолжать помогать. Создать большое количество ТОСов и потом получить неуправляемый процесс, это ни к чему. ТОСы необходимо создавать там, где они назрели, там, где люди собрались и хотят что-то сделать. То есть должна быть общность людей и инициатива, должны быть лидеры и обязательно должна присутствовать власть, которая помогает, тогда мы получим положительный эффект.

- Какие наиболее впечатляющие примеры работы ТОСов есть в Коми, в целом в России?

- Очень много примеров. Мы в 2012 году зарегистрировали ТОСы, заявились на гранты для НКО, и, например, у нас люди за 400 тысяч рублей 300 метров дороги делали в поселении. Не асфальтовая дорога, но с откосами, и остановку поставили. А когда дорожники приехали, то сказали, что они 3 млн на такой же объем работ тратят.

- Это пример качественного расходования средств?

- Совершенно верно, это некое инициативное бюджетирование. Люди собрались по месту жительства и решили для себя: мы хотим «вот это», и где-то они вкладываются своим трудом, деньгами, где-то грант выиграли, и вот эта синергия и даёт эффект. В сельских территориях, когда нужна площадка, люди собираются и всем селом выходят. В Коми есть такие поселения как Лойма, Летка, Помоздино. В Летке сделали шикарные спортивные площадки, а в Помоздино люди начали делать большую площадку на грант в 300 тысяч рублей, а местные коммерсанты увидели, что народ начал что-то делать и они еще столько же своих денег дали. Коммерсанты ведь тоже там живут. Историй много хороших. По России их ещё больше. Но нельзя Татарстан, например, сравнить с Белгородской и Псковской областями. Потому что там денег больше. Поэтому, я думаю, для нас, для более таких «сложных» территорий, создание ТОСов более актуально. Псковская область – небогатый регион. И я думаю, что через систему ТОСов можно будет решить много насущных проблем.

Чем хороши ТОСы? Граждане могут участвовать в системе инициативного бюджетирования. Сейчас этому уделяется большое внимание. Получается, что на территории появляется какая-то инициативная, активная группа, не «болтуны», а жители, которые будут участвовать, делать, смотреть за всем. И через систему ТОСов власти будут выявлять большое количество инициативных граждан. Система ТОСов – некий лифт для общественно-политической карьеры. Появляются активисты, они крепнут, и власть может в дальнейшем использовать их потенциал.

- А какие регионы являются лидерами по созданию ТОСов?

- Мы ездили, смотрели опыт Волгограда, Архангельска, Кирова, очень мощная лига ТОСов в Пермском крае. Больше тысячи ТОСов в Волгоградской, Архангельской областях, а Коми не относится к лидерам по созданию ТОСов, мы работаем «на глубину», а не «на ширину». В Коми порядка 125 ТОСов, из них 95 в формате юрлица, остальные без. Мы дали возможность делать и без юрлица. Задача наша - этот уровень аккуратно держать, но не искусственно заставлять людей, а чтобы они сами созрели и пришли к этому.

- Когда вы в Коми создавали ТОСы, наверняка, проводили встречи и объясняли населению, для чего же они нужны, так как далеко не с первого раза можно понять их значение. Сложная ли это была работа?

- Да, самая тяжелая работа – подготовительная. Необходимо было людям донести, что такое ТОС, какова его миссия, какие формы ТОСов бывают, в чем их преимущества. И ещё много технических деталей приходилось объяснять. Большое количество выездов, семинаров. Работа была проведена очень колоссальная, мы потратили на это полтора года, но все это было через глав поселений, они у нас были проводниками этой идеи. Они сами прониклись к ней и стали это людям транслировать, объяснять. Но тут самое главное «не пересолить». Нужно, чтобы за главой были активисты, а не так, когда глава что-то делает, а людей за этим движением нет. В движении должны быть «живые» люди, а связка глава-активист только усиливает это движение.

- А вы интересовались, какова ситуация с ТОСами в Псковской области?

- У вас эта тема начала развиваться года два назад, Алексей Кириллов [председатель Ассоциации ТОС Псковской области - ПАИ] начал ее поднимать. На мой взгляд, ваша область потенциально более активна и перспективна, чем территории Севера. В Коми более 20% национального населения, которое там родилось и выросло, а в большинстве население приезжее. И у нас есть такая «ментальность временщиков».

В Псковской области – люди в основном родились и проживают здесь, поэтому они всегда будут активнее относиться к вопросам благоустройства. Маленькие дороги, цветы, родники – в рамках ТОСов можно много проектов реализовывать. Здесь люди больше считают, что это их дом, на Севере с этим сложнее, потому что много людей приезжих. Хотя я не жалуюсь, но в Псковской области в этом отношении больше перспектив. Другой разговор, что вы только в начале этого пути, но, я считаю, что в Псковской области гражданская активность тоже выше. Я думаю, что людей надо занимать этими вещами, что-то обсуждать, благоустраивать. Если ты действительно активист и радеешь за землю, где проживаешь, создавай общественную организацию, ищи деньги, гранты, поддержку и делай что-то полезное для общества.