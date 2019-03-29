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9,5 лет проведёт в тюрьме житель Невельского района за убийство приятеля

Невельский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 62-летнего мужчины, который признан виновным в убийстве, сообщили Псковско у агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ходе возникшей ссоры подсудимый взял топор и нанес потерпевшему, сидевшему на диване возле кухонного стола шесть ударов обухом топора по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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