9,5 лет проведёт в тюрьме житель Невельского района за убийство приятеля

11:53, 31 марта 2019, ПАИ

Невельский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 62-летнего мужчины, который признан виновным в убийстве, сообщили Псковско у агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ходе возникшей ссоры подсудимый взял топор и нанес потерпевшему, сидевшему на диване возле кухонного стола шесть ударов обухом топора по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.