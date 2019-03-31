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Общество

Псковичей приглашают принять участие в областной выставке «Без кота и жизнь не та!»

Псковичей приглашают принять участие в областной выставке «Без кота и жизнь не та!», которая откроется 4 апреля в Доме ремесел (Псков, улица Некрасова, 8). Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Приглашаем мастеров принять участие в выставке. Разнообразие жанров и техник приветствуется,- отметили организаторы. - Свои работы для выставки мы предлагаем посвятить им — разнообразным и многогранным представителям семейства кошачьих. Ждем на выставку котов всех мастей и пород практически во всех видах художественного и декоративно-прикладного творчества, выполненных в различных техниках: из глины, лозы, шерсти, тополиного пуха, стекла, дерева, папье-маше, нарисованных маслом и прочее».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 62-23-34, 66-17-49.

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