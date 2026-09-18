Переустройство сетей канализации завершается на Северном обходе Пскова

17:29, 18 сентября 2026, ПАИ

Строительно-монтажные работы по переустройству напорной бытовой канализации завершаются недалеко от улицы Набережной в деревне Родина. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Четыре ветки из стальных труб диаметром 1 000 миллиметров каждая ранее попадали в зону строительства путепровода Северного обхода. Сейчас их вынесли из пятна застройки и защитили футлярами. На смену стальным пришли полиэтиленовые трубы диаметром 1200 миллиметров, рассчитанные на рабочее давление более 1,0 МПа. Новая магистраль уже работает в штатном режиме, отметили в министерстве.

Работы ведутся под контролем собственника сетей – МП Пскова «Горводоканал». Замечаний нет, всё выполняется по проекту и соответствует нормативам.

Проект включает полный цикл: от демонтажа старых коммуникаций до укладки новых трубопроводов. Проложены четыре линии протяжённостью 217 метров каждая – общая длина нового трубопровода составляет 868 метров.

На переустраиваемых участках установлены современные надёжные запорные устройства, которые рассчитаны на долгую работу без ремонтов.

Ранее сообщалось, что опоры путепровода Северного обхода возводят в Пскове.