Ветеран СВО Станислав Пугач: Выборы необходимы для укрепления суверенитета нашего государства

17:39, 18 сентября 2026, ПАИ

Ветеран СВО, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Станислав Пугач принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. Сегодня, 18 сентября, он проголосовал в привычном формате – на избирательном участке № 57 в Пскове, в здании лицея № 4.



Фото: ПАИ предоставил Станислав Пугач



Фото: ПАИ предоставил Станислав Пугач



«Это наше конституционное право, волеизъявление народа на свободных выборах. Я призываю всех жителей Псковской области, граждан Российской Федерации, проявить свою активную позицию для укрепления суверенитета нашего государства», – сказал он в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ранее сообщалось, что в Псковской области на избирательные участки пришли уже 37 768 человек.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.