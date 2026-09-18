Псковский облсовпроф подвёл итоги полугодия и выбрал делегата на съезд ФНПР

18:09, 18 сентября 2026, ПАИ

Заседание областного совета профессиональных союзов состоялось в Пскове сегодня, 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Повестка заседания включала в себя два основных вопроса.

Во время обсуждения итогов деятельности за первое полугодие главный акцент был сделан на развитии социального партнёрства и работе трёхсторонней комиссии в регионе. Участники заседания отметили, что конструктивный диалог между профсоюзами, работодателями и властью позволяет находить баланс интересов и своевременно решать проблемные вопросы в социально-трудовой сфере.

Также на заседании единогласным решением членов совета делегатом на XIV съезд Федерации независимых профсоюзов России избран председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В заседании совета профцентра приняла участие по видеосвязи полномочный представитель ФНПР в СЗФО Ольга Федулова.

«Сегодня мы подвели итоги первого полугодия и чётко обозначили ориентиры на будущее. Работа совета и трёхсторонней комиссии показала свою эффективность: нам удаётся удерживать конструктивную повестку и добиваться реальных результатов для жителей области. Хочу подчеркнуть: мы не сбавляем темпов. Активная работа по укреплению социального партнёрства будет продолжаться и дальше», – подчеркнул Игорь Иванов.