Директор псковской гимназии №29 проголосовала через ДЭГ

17:04, 18 сентября 2026, ПАИ

Директор гимназии № 29 Елена Синёва проголосовала в первый день голосования, 18 сентября, дистанционно. По её словам, участие в выборах – вклад каждого в стабильное и уверенное развитие России.

«Я выбрала дистанционный формат: быстро, удобно, без лишних перемещений, но со всей серьёзностью к процессу. Можно прийти на избирательный участок. Оба способа удобны и безопасны, главное – возможность выразить свою гражданскую позицию», – отметила она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Елена Синёва также напомнила, что этот год объявлен Годом единства народов России, а единство – это прежде всего связь времён: традиции, которые бережно хранят старшие, опыт, который передают детям, и ответственность, которую мы все несём сегодня. «Отдать свой голос на выборах – это и есть проявление единства: мы можем быть разными, но мы вместе несём ответственность за общее будущее», – заключила она.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.