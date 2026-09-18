Выездное голосование провели в Псково-Печерском монастыре

17:18, 18 сентября 2026, ПАИ

Выездное голосование на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря провела избирательная комиссия № 185 Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в региональной избирательной комиссии.

Процедура позволяет насельникам монастыря реализовать своё избирательное право. Члены участковой избирательной комиссии соблюли все установленные требования: доставили переносной ящик для голосования и бюллетени прямо к месту нахождения избирателей.

«Голосование проходит организованно, в спокойной и доброжелательной обстановке», – отметили в избирательной комиссии.

Напомним, трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.