О лидерстве и командообразовании расскажут псковичам 4 апреля

12:02, 01 апреля 2019, ПАИ

4 апреля в 15:00 в Пскове в проектном офисе «Команды 2018» состоится семинар «Лидерство и командообразование» в рамках проекта «Академия молодых предпринимателей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе проектного офиса.

По словам организаторов, компания, претендующая на лидерство на рынке, сама не может обойтись без лидера. Только высокоэффективная команда во главе с высокоэффективным лидером способна угнаться за новыми технологиями и реализовывать свои инновационные идеи.

Организатор: Академия молодых предпринимателей. Проектный офис находится на улице Некрасова, дом 19.