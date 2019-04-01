В 4,5 раза сократился объём сомнительных операций в российских банках

19:42, 01 апреля 2019, ПАИ

В России сократился объём сомнительных операций в банках. По итогам 2018 года он составил 243 млрд рублей. Это в 4,5 раза меньше, чем было три года назад, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, которые привели сотрудники Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Ряд экспертов считает, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, которые проводили нелегальные операции. По мнению других — снижение числа сомнительных финансовых операций говорит о том, что банки научились новым способам их маскировки с помощью различных бухгалтерских и юридических приемов. Также для вывода средств стали использоваться криптовалюты, которые пропали из поля зрения регулятора из-за особенностей российского законодательства.