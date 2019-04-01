0
12:18
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
11:29
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
10:59
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
10:43
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
09:26
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
17:01
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
13:47
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
Еще новости
Общество

Определен апрельский график работы депутатов в псковской приемной «Единой России»

Определен апрельский график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной на улице Гоголя, 9 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Первым в этом месяце встречу с гражданами проведет депутат областного Собрания Алексей Васильев, пожелания и просьбы он выслушает 2 апреля. На следующий день за помощью и поддержкой можно прийти к руководителю фракции «Единой России» и заместителю председателя регионального парламента Виктору Антонову.

4 апреля с обращениями псковичей в партийной приемной будет работать ее руководитель, вице-спикер ПОСД Юрий Сорокин. 9 апреля на вопросы граждан ответит секретарь регионального отделения «Единой России», председатель ПОСД Александр Котов.

16 апреля ждать посетителей в общественной приемной будет депутат ПОСД Лидия Драгунова, 18 апреля – парламентарий Владимир Яников, 23 апреля – народный избранник Анатолий Тиханов, 30 апреля – их коллега Наталья Мельникова.

Все они проведут приемы с 10:00 до 13:00. Еще один депутат ПОСД Игорь Дитрих рассмотрит жалобы и предложения 24 апреля с 14:00 до 17:00.

Также во второй половине дня с псковичами планируют встретиться депутаты Псковской городской Думы: 2 апреля – Владимир Воробьёв, 9 апреля – Сергей Мусиенко, 10 апреля – Эдуард Белов, 11 апреля – Валерий Тюменцев, 16 апреля – Ольга Фёдорова, 17 апреля – Григорий Стороненков, 18 апреля – Любовь Николаева.

Руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов примет граждан 4 апреля, а заместитель секретаря регионального отделения партии и замглавы Пскова Елена Полонская - 25 апреля.

Записаться на приемы можно по телефону 66-25-12.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
01 апреля 2019
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
01 апреля 2019
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
01 апреля 2019
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
01 апреля 2019
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
01 апреля 2019
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
31 марта 2019
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
31 марта 2019
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
31 марта 2019
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»

Идет загрузка...