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Две великолучанки избили женщину и отобрали золотые кольца

Днём 24 марта в Великих Луках 27-летняя и 32-летняя местные жительницы в коридоре общежития по улице Северной избили 48-летнюю великолучанку и отобрали у неё два золотых кольца. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Ещё одно преступление в Великих Луках произошло в тот же день в квартире по улице Дьяконова. Там  41-летний безработный, ранее неоднократно судимый мужчина пришёл в гости к 48-летнему великолучанину. После застолья гость украл два мобильных телефона и 10 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Часть похищенного изъята.

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