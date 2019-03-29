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Нетрезвый мужчина за рулём «Опеля» пытался скрыться от полицейских в Пскове

Ночью 31 марта наряд ДПС задержал в Пскове 36-летнего водителя автомобиля «Опель Астра» с признаками опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 2:30 у дома № 39 по улице Труда наряд ДПС попытался остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование полицейских и поехал в сторону улицы Звездной. Инспекторы преследовали нарушителя по улицам Труда, Звездной, Инженерной, Вокзальной, Октябрьскому проспекту, улице Металлистов и остановили его у дома № 8 по улице Металлистов. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении задержанного возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством без документов), дважды по статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), части 2 статьи 12.25 (невыполнение требования об остановке), части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (управление автомобилем без страхового полиса ОСАГО).

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