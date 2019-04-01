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Общество

Три тысячи жителей соседних регионов и стран планируется обслужить в Псковской области по «медицинскому туризму»

В 2019 году порядка трёх тысяч жителей соседних регионов и стран планируется обслужить в Псковской области по «медицинскому туризму». Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сообщает ТАСС.

По словам Марины Гаращенко, такая практика будет впервые реализована в Псковской области. Воспользоваться ей граждане смогут благодаря федеральной программе «Экспорт медицинских услуг», которая реализуется в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Председатель комитета пояснила, что в Псковскую область будут приезжать жители других регионов и государств для того, чтобы воспользоваться платными медицинскими услугами ведущих медицинских организаций Псковской области.

Она уточнила, что в Псковскую область уже начали приезжать люди, чтобы воспользоваться такими услугами. По мнению Марины Гаращенко, они едут в регионе из-за того, что в нём хорошо развита стоматологическая сеть и имеется перинатальный центр.

Марина Гаращенко также подчеркнула, что «медицинский туризм» даст возможность Псковской области получить дополнительное финансирование на здравоохранение. 

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