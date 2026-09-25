Программа профориентации подростков «Твоя траектория» стартовала в Пскове

23:11, 25 сентября 2026, ПАИ

Открытие программы профориентации подростков «Твоя траектория» прошло в Псковском городском молодёжном центре. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Программа направлена на то, чтобы помочь подросткам понять себя, получить необходимые навыки и не бояться делать первые шаги. В течение восьми месяцев участники будут учиться презентовать себя и проходить собеседования, договариваться, планировать время и финансы, правильно вести себя в конфликтах и находить мотивацию для получения новых знаний и навыков.

«Занятия будут проходить в разнообразных форматах: это тренинги, игры, встречи с представителями профессий и экскурсии у работодателей. Такой подход позволяет посмотреть на процесс трудоустройства под широким углом и избавиться от возможных страхов», – отметила куратор программы в Пскове Ольга Алексеева.

Подростки пройдут этот путь длиною восемь месяцев вместе с волонтёрами, которые помогут направить их и сделать занятия запоминающимися.

Проект реализуется Псковским молодёжным центром совместно с благотворительным фондом «Открывая горизонты».