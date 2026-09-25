Сербские учёные изучили редкие рукописи в древлехранилище Псковского музея-заповедника

23:25, 25 сентября 2026, ПАИ

Специалисты из Сербии посетили Псковский музей-заповедник с целью изучения и подробного научного описания сербских рукописных книг, хранящихся в фондах древлехранилища. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Встреча была организована в рамках совместного проекта Библиотеки Сербской патриархии и Российской национальной библиотеки.

В состав делегации вошли директор Библиотеки Сербской патриархии, доктор теологии Зоран Неделькович, профессор православного богословского факультета Белградского университета, доктор филологических наук Зоран Ранкович, научный сотрудник комиссии Библиотеки Сербской патриархии по исследованию сербских рукописей в России, доктор теологии Ана Рашкович.

Особый интерес зарубежных специалистов привлекли список Апокалипсиса с толкованиями и отрывок Евангелия-тетра. Редкие издания коллегам представила начальник древлехранилища Псковского музея-заповедника Наталья Родникова.