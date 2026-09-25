Детали немецких самолётов и вещи узников: что обнаружили поисковики на месте бывшего концлагеря в Псковской области

23:57, 25 сентября 2026, ПАИ

Молодёжный поисковый отряд «Журавли» завершил экспедицию в урочище Колотушино в Дновском районе, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.



Фото: из канала министерства молодёжной политики Псковской области в мессенджере MAX



Фото: из канала министерства молодёжной политики Псковской области в мессенджере MAX



Фото: из канала министерства молодёжной политики Псковской области в мессенджере MAX



Фото: из канала министерства молодёжной политики Псковской области в мессенджере MAX



Фото: из канала министерства молодёжной политики Псковской области в мессенджере MAX



Фото: из канала министерства молодёжной политики Псковской области в мессенджере MAX



Фото: из канала министерства молодёжной политики Псковской области в мессенджере MAX













Отряд работал на территории бывшего немецкого концлагеря для советских военнопленных и мирных граждан. Главной целью выезда была проверка новых «раздевальных» ям-сбросов, обнаруженных ранее. В таких местах фашисты часто оставляли личные вещи узников, и здесь поисковики надеются найти смертные медальоны, чтобы установить имена погибших.

На этот раз медальоны обнаружить не удалось, но статус ямы-сброса полностью подтвердился. Среди находок – пуговицы, пряжки и фрагменты обуви советских военнопленных, а также вещи фашистских карателей и детали немецких самолётов.

Экспедиция продолжалась три дня. Работать приходилось в непростых условиях: шёл проливной дождь, было холодно. Тем не менее ребята проявили стойкость и справились с поставленной задачей, подчеркнули в министерстве.

Исследование ямы только началось: впереди у отряда новые выезды и поиски.