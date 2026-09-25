Борис Елкин поблагодарил псковичей за доверие на посту главы Пскова

23:38, 25 сентября 2026, ПАИ

Сегодня, 25 сентября, на 52-й сессии Псковской городской Думы Борис Елкин сложил свои полномочия главы Пскова. В своём канале в MAX он поблагодарил псковичей за доверие.

«Пять лет работы в областном центре – это большая ответственность, ежедневные задачи и решения, за которыми стоят интересы наших жителей. Вместе с вами при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и правительства области нам удалось многое сделать», – сказал он в своём обращении.

За это время собственные доходы города выросли на 54,5 %. Построены новые школы и детские сады. Обновлены улицы Максима Горького, Некрасова, Генерала Маргелова, Леона Поземского, дороги в Шабанах. Всего приведено в порядок 65 километров дорог, 96 дворов и 76 проездов, благоустроено 13 общественных территорий.

Продолжилась модернизация коммунальной инфраструктуры: заменены 33 километра сетей водоснабжения и более 50 километров теплосетей. Возрождён лагерь «Нептун». Создано более 100 ТОС, что позволило псковичам активнее участвовать в жизни города.

«Все эти результаты – наш общий труд. Благодарю команду, депутатов, работников городских учреждений и предприятий. Спасибо каждому жителю за предложения, поддержку и конструктивную критику. Именно вы помогали видеть, какие вопросы требуют первоочередного внимания. Конечно, не всё удалось завершить. Есть задачи, над которыми ещё предстоит работать. Важно сохранить набранный темп и довести начатое до результата. Я остаюсь в регионе и продолжу работу на благо жителей. Задача для меня остаётся прежней – быть полезным людям, отстаивать интересы Пскова и Псковской области», – добавил экс-глава города.