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Общество

Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Палкинского района

Ученики из села Качаново Палкинского района увидели социальную драму «И не надо быть Богом». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации ПОООМС «Дети - наше будущее», показ состоялся в местном Доме культуры в рамках проекта организации «Искусство против суицида».

В рамках спектакля ученики увидели несколько историй из жизни своих сверстников, затрагивающие темы непонимания, одиночества, размышления о Боге и своих страхах.

После показа социальной драмы подростки и их родители обсудили спектакль с психологом, старшим инспектором отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Ларисой Булашовой. Также с детьми провела беседу психолог Галина Радкевич.

Далее хореографический ансамбль «Зоренька», ученики детской школы искусств Палкино и качановской школы провели для присутствующих концерт.

В завершении программы ребята отправились на экскурсию по Качаново и на обзорную поездку по Палкинскому району, которая прошла в рамках проекта «Путешествие к истокам». Во время неё они рассказывали друг другу исторические факты об этом селе.

Проекты «Искусство против суицида» и «Путешествие к истокам» реализуются с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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