Объявлен дополнительный набор участников в Детскую филармонию Псковской области

23:16, 24 сентября 2026, ПАИ

Развитие проекта «Детская филармония» продолжается в Псковской области: объявлен дополнительный набор в два коллектива, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В детский оркестр русских народных инструментов ведётся набор для обучения игре на следующих инструментах: на ударных, баяне (аккордеоне), балалайке приме, балалайке секунде, балалайке альте, домре малой, домре бас. В детский камерный оркестр требуются исполнители на арфе, виолончели, трубе, тубе, саксофоне, фаготе, флейте, тромбоне, скрипке.

К участию в отборе приглашаются учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ региона, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в возрасте от девяти до 18 лет.

Для максимального удобства участников отбор проводится в двух форматах: в очном – для музыкантов, проживающих в Пскове, в дистанционном – для кандидатов из других районов Псковской области.

Для участия в отборе необходимо до 29 сентября направить заявку на электронную почту detiphil@gmail.com в соответствии с утверждённой формой. О подробностях можно прочесть здесь: vk.ru/bkz_pskov.

Напомним, проект «Детская филармония» стартовал в январе 2023 года. Он создаёт для одарённых детей из региона полноценную площадку для профессионального роста: это участие в репетициях и концертах, работа с опытными наставниками, освоение сложных партитур в больших коллективах.