Ушёл из жизни завкафедрой информатики великолукской академии Вадим Залесов

22:26, 24 сентября 2026, ПАИ

На 85-м году жизни скончался Вадим Залесов – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой информатики Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Он отдал академии более двадцати лет, рассказали редакции газеты «Великолукская правда. Новости» в пресс-службе ВГСХА.

В вузе отметили, что для коллег и студентов Вадим Залесов был примером высокого профессионализма, исполнительности и дисциплинированности. Его умение донести учебный материал, требовательность к студентам и дружелюбие к коллегам, учебно-методическая и научная работа стали частью истории кафедры, факультета и всей академии.

За его плечами два высших образования и академический учебник, по которому училось несколько поколений студентов. Он перевёз семью из Санкт-Петербурга в Великие Луки, чтобы больше времени посвящать своим двоим детям, и до последних дней заботился о близких.

«Искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал и любил этого замечательного человека», – отметили в ВГСХА.