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Общество

Артисты «Пушкинской школы Владимира Рецептера» выступили у Святогорского монастыря

Произведения Александра Пушкина читали артисты санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера у могилы поэта в пушкиногорском Свято-Успенском Святогорском монастыре.

Сцену из «Графа Нулина» разыгрывают артисты «Пушкинской школы» Григорий Печкысев и Анна Миронова. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации Государственного музея-заповедника «Михайловское», где сейчас проходят гастроли этого театра, чтецкая программа – одна из обязательных составляющих ежегодной афиши «Пушкинской школы».

На площадке возле некрополя Ганнибалов и Пушкиных прозвучали ранняя, 1819 года, баллада «Русалка» («Над озером в глухих дубравах…») и два сочинения из числа тех, что были написаны в Михайловском в 1825-м: фрагменты поэмы «Граф Нулин» и знаменитое «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).

В музее уточнили, что исполнили программу артисты из разных поколений рецептеровской «Школы». Это Григорий Печкысев, выпускник первого, специального пушкинского курса мэтра в Российском государственном институте искусств (тогда это была Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), Анна Миронова, студентка второго набора в мастерскую Владимира Рецептера, и Ксения Краева, только этим летом завершившая обучение в РГИСИ и вместе с ещё девятью однокашниками сразу принятая в труппу.

В музее уточнили, что сегодня вечером актёры из Северной столицы показали «Горе от ума». Этот спектакль по бессмертной комедии А. С. Грибоедова из года в год остаётся одним из самых востребованных у пушкиногорских зрителей.

А полную гастрольную афишу петербургского театра с указанием даты и времени начала того или иного показа, с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией можно найти на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Гастроли театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера».

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