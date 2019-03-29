Более 49 литров топлива слил с тепловоза работник дновского депо

11:26, 02 апреля 2019, ПАИ

Работник сервисного депо «Дно – Псковское» слил с локомотива более 49 литров топлива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

В течение марта 27-летний житель Дно сливал с тепловоза дизельное топливо в пластиковые канистры по 10 литров и вывозил их в рюкзаке на велосипеде. В момент вывоза последней партии - двух канистр с дизельным топливом - мужчину задержали стражи порядка. Ущерб организации, в которой работает нарушитель, составил более 2,5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сейчас полицейские выясняют, причастен ли мужчина к совершению аналогичных преступлений и имелись ли у него сообщники.