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Общество

Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке

С 6 апреля в Нью-Йорке (США) в бутике женской одежды agnès b откроется выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова. Об этом фотограф сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Instragram: @dcim.ru

Снимки псковича можно будет увидеть в галерее бутика с 6 апреля по 4 июня. agnès b расположен по адресу: Howard Street, 50.

31 марта на Youtube-канале журналиста Алексея Пивоварова вышел новый выпуск проекта «Редакция» под названием «про настоящую, исконную Россию и ее место в Instagram», героем которого, в частности, стал и псковский фотограф Дмитрий Марков. Ранее Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию».

Дмитрий Марков родился в Москве и часто путешествует по России, однако последние несколько лет много времени проводит в Пскове. В сентябре 2015 года он стал одним из трех фотографов мира, получивших в том году Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Фотограф также становился лауреатом различных фотоконкурсов, например, Activist Awards 2014. Кроме того, Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. Он публиковался, в том числе, и на сайте Псковского агентства информации.

В 2017 году в России вышла первая книга Дмитрия Маркова под названием «Черновик». В марте этого года во Франции выпустили вторую книгу Дмитрия Cut Off.

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