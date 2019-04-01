Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова

10:59, 01 апреля 2019, ПАИ

Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта журналиста Алексея Пивоварова «Редакция». 31 марта вышел видеоролик «про настоящую, исконную Россию и ее место в Instagram».

В Пскове Алексей Пивоваров встретился «c самым крутым Instagram-фотографом России». Именно такое определение Дмитрию Маркову дал ведущий и блогер Юрий Дудь. Дмитрий рассказал, что после пиара Дудя на него подписались еще порядка 150-170 тысяч человек. Теперь у него 353 тысячи подписчиков. «Для фотографа, который снимает непарадную Россию, это очень дохрена», - прокомментировал Алексей Пивоваров.

Затем Алексей и Дмитрий отправились в Печоры и по дороге обсудили, как Дмитрий стал фотографом. «Я когда приезжаю в чужой город, открываю Яндекс-карты и смотрю, где реальный исторический центр, потом смотрю, где имеется концентрация магазинов, значит, там сходятся большие людские потоки. Снимать я начал в 24-25, до этого меня всегда интересовала журналистика», - рассказал Дмитрий Марков. Он отметил, что больше всего любит на окраине города наблюдать, как шпана прыгает по гаражам, потому что такие картинки были и в его детстве.

«Меня спрашивают, как снимать людей, ведь тяжело наставлять камеру на человека. Все думают, что мне почему-то легче, но мне тоже непросто и тяжко, и с людьми тяжко сходиться. Это каждый раз как первый», - признался Дмитрий Марков.

Он также рассказал, как получилось так, что из Москвы он попал в Псковскую область, почему из журналистов ушёл в фотографы, с чего начал съёмки, почему предпочитает делать свои фотографии на телефон и для кого он всё это снимает. «Я снимаю не мрачную социалочку, а обычных людей, наших граждан», - подчеркнул Дмитрий Марков, уточнив, что время от времени ему попадются «истории библейского масштаба».

Дмитрий Марков – уроженец Москвы, часто путешествует по России, однако последние несколько лет много времени проводит в Пскове. В сентябре 2015 года он стал одним из трех фотографов мира, получивших в том году Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Он также становился лауреатом различных фотоконкурсов, например, Activist Awards 2014. Кроме того, Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. Он публиковался, в том числе, и на сайте Псковского агентства информации.

В 2017 году в России вышла первая книга Дмитрия Маркова под названием «Черновик». В марте этого года во Франции выпустили вторую книгу Дмитрия Cut Off.