Юрий Дудь назвал инстаграм псковского фотографа образцом «крутого про Россию»

19:23, 17 января 2019, ПАИ

Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь рассказал на своей странице в соцсети Instagram о псковском фотографе Дмитрии Маркове, восторженно отозвавшись о его творчестве.

«Когда я просил рекомендовать мне что-то крутое в инстаграме про Россию, абсолютным чемпионом оказался @dcim.ru - документальный аккаунт про Россию какая она есть. Дмитрий Марков сначала фотографировал только Псков, потом стал ездить по всей стране. Большая часть съемок - не столицы. Пенсионеры, мастера паркура, пригородные электрички, подростки из сложных семей, сельская школа, инвалиды, мелочь, которая гнет березу - все очень стильно, но при этом по-настоящему», - написал Дудь.

Напомним, Дмитрий Марков – уроженец Москвы, часто путешествует по России, однако последние несколько лет много времени проводит в Пскове, где снимает квартиру. В сентябре 2015 года он стал одним из трех фотографов мира, получивших в том году Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Он также становился лауреатов различных фотоконкурсов, например, Activist Awards 2014. Кроме того, Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. В частности, он публиковался в том числе на сайте Псковского агентства информации.

Юрий Дудь - заместитель генерального директора издания Sports.ru, ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где он берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры и политиков.