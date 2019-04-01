Содержание улиц Острова обойдётся в 16 миллионов
Работы по содержанию улиц города Острова в 2019-2020 годах обойдутся в 16 млн 104 тыс. 176,16 рубля. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Средства предусмотрены в бюджете Островского района. Проведение аукциона запланировано на 22 апреля.
На реализацию проекта Псковской области «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут направлены 448 млн рублей. 378 млн рублей выделены из федерального бюджета, ещё 70 млн рублей — из областного. Средства направят на улучшение качества автодорог в Пскове, Псковском, Островском, Палкинском и Печорском районах.