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Экономика

Содержание улиц Острова обойдётся в 16 миллионов

Работы по содержанию улиц города Острова в 2019-2020 годах обойдутся в 16 млн 104 тыс. 176,16 рубля. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Средства предусмотрены в бюджете Островского района. Проведение аукциона запланировано на 22 апреля. 

На реализацию проекта Псковской области «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут направлены 448 млн рублей. 378 млн рублей выделены из федерального бюджета, ещё 70 млн рублей — из областного. Средства направят на улучшение качества автодорог в Пскове, Псковском, Островском, Палкинском и Печорском районах.

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