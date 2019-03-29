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Шестеро пожарных тушили горящий автомобиль в Великих Луках

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Узловой поступило в 15:16. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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