Более 20 тонн лома черных металлов попытался ввезти в Псковскую область иностранец на фуре

09:50, 03 апреля 2019, ПАИ

Более 20 тонн лома черных металлов попытался ввезти в Псковскую область иностранец на фуре марки «МАЗ». Как сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, автомобиль удалось задержать в районе населённого пункта Лобок в Невельском районе.

У водителя отсутствовали товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз, он также не смог пояснить его происхождение. По словам дальнобойщика, он намеревался продать металл и заработать порядка 250 тысяч рублей.

Задержанный автомобиль вместе с грузом передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения необходимых процессуальных действий.