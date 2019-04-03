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Более 20 тонн лома черных металлов попытался ввезти в Псковскую область иностранец на фуре

Более 20 тонн лома черных металлов попытался ввезти в Псковскую область иностранец на фуре марки «МАЗ». Как сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, автомобиль удалось задержать в районе населённого пункта Лобок в Невельском районе.

У водителя отсутствовали товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз, он также не смог пояснить его происхождение. По словам дальнобойщика, он намеревался продать металл и заработать порядка 250 тысяч рублей.

Задержанный автомобиль вместе с грузом передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения необходимых процессуальных действий.

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