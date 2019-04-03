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Экономика

1,5 тонны яблок неизвестного происхождения уничтожены в Себеже

1 апреля на полигоне ТБО в Себеже уничтожены 1,5 тонн яблок неизвестного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара, перевозилась из Белоруссии. Автомобиль с этим грузом задержали в районе деревни Долосцы Себежского района должностные лица Россельхознадзора в ходе совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ. При проведении досмотра грузового отсека автомобиля были выявлены свежие яблоки неустановленного происхождения.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, назначены штрафы. 

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