Кладоведение: 10 необычных кладов, найденных в Пскове

15:47, 20 мая 2019, ПАИ

Псков полон сокровищ. Это не общая красивая фраза, которую можно было бы отнести к городской архитектуре, церковному зодчеству или удивительным людям-жителям города. Нет, речь про вполне конкретные ценности и даже драгоценности, которые лежат под ногами псковичей и туристов, то есть о кладах. Разумеется, никто из археологов, отправляясь на очередной раскоп, не ставит себе целью во что бы то ни стало найти припрятанную кубышку со старинными монетами. Как правило, обнаружение клада — чистая случайность и, конечно, огромная удача. Бывает, везёт людям, далёким от истории, и они находят припрятанные ценности, копаясь в собственном огороде, но чаще клад — это всё-таки неожиданная награда за долгий кропотливый труд. Псковское агентство информации представляет перечень из 10 удивительных кладов, найденных на территории Пскова.

В понимании обывателей клад - гора переливающихся в резной шкатулке самоцветов, нитки жемчуга и прочие не имеющие отношения к реальности красивые картинки. Но чаще клад - это всё-таки россыпь неприглядных вещиц в комьях земли, которые поначалу бывает трудно даже идентифицировать. Прежде чем переходить к описанию псковских сокровищ, поделимся небесполезной информацией, которая может пригодиться и даже предостеречь кладоискателей-авантюристов от необдуманных действий.

Сколько кладов найдено в Пскове?

Всего на территории Пскова найдено порядка сотни кладов. Впрочем, данные разнятся, есть мнения, что их было в два раза больше. Часть из них удалось раскрыть во время археологических раскопок, часть — при работах по сносу ветхих домов и прокладке коммуникаций. Самая ранняя документально зафиксированная находка клада в Пскове датирована 1885 годом. Тогда на территории Псковского кремля удалось найти 138 монет Московского, Новгородского и Псковского монетных дворов. Предприимчивый пскович припрятал деньги в XVI веке, но по неизвестным причинам за богатством не вернулся.

Что чаще всего находят в псковских кладах?

В основной массе псковские клады — это монетные закладки на чёрный день. В XV-XVI веках псковичи предпочитали делать подобные закладки в глиняных сосудах-кубышках. Монеты складывались как есть или заворачивались в бересту (кожу, ткань), затем помещались в кубышку и запечатывались смолой или воском. Чаще всего в таких кладиках отыскиваются серебряные монетки-чешуйки, получившие своё название из-за схожести с рыбьей чешуёй. Чешуйки не имели номинала, ими расплачивались по весу.

Почему псковичи закапывали клады?

Археологи сходятся в том, что жители Пскова прятали клады не из желания организовать стабилизационный фонд «на всякий пожарный», а, скорее, по внеэкономическим причинам, одна из которых - пограничное положение Пскова, постоянно находившегося под угрозой нападения со стороны. Втихаря взяться за лопату вынуждали и «добровольное» присоединение Пскова к Московскому княжеству, и последующее «закручивание гаек», и смутные времена.

Особняком стоят клады, связанные с историческими катастрофами, в частности, с революцией 1917 года. Тогда псковичи вынужденно покидали родной город и прятали имущество в ближайшем саду или подвале, надеясь на скорое возвращение.

Что делают с кладом после обнаружения?

После обнаружения клада специалисты наносят его на чертежи, фотографируют и тут же приступают к описанию, которое в полевых условиях укладывается в расхожую фразу, «что вижу, то пою». Затем клад извлекают и сдают в камеральную лабораторию Псковского музея-заповедника. Здесь находки взвешивают, составляют опись с занесением в акт и приступают к разборке клада. Если найденное представляет особую ценность, то в этом процессе принимает участие целая комиссия. В её состав входят представители музея, археологи, реставраторы, лаборанты. По правилам все специалисты сидят в закрытой комнате. Унести что-то «в кармане» просто невозможно, кроме того, настоящие специалисты дорожат репутацией и не занимаются подобными вещами.

Каждый предмет из клада описывается отдельно. В это время делаются первые попытки аннотации и интерпретации найденного. Причём список составляется от руки, потому что из компьютера можно что-то удалить или заменить. Далее артефакты отправляют на реставрацию, после которой клад описывают ещё раз с учётом информации, полученной благодаря работе реставрационных мастерских.

Что полагается тому, кто обнаружил клад?

Если клад нашёл счастливчик, чья деятельность никак не связана с археологией, ему полагается вознаграждение. В Гражданском кодексе указано, что собственник земельного участка (дома, подвала), где был сокрыт клад, и человек, его обнаруживший, имеют право на получение 50% стоимости находки. Вознаграждение распределяется в равных долях, то есть каждый получает по 25%. Но если вы без разрешения на поиски нашли сокровища в чужом доме (пусть даже в нежилом и ветхом) или на заброшенном участке, то вдруг объявившийся собственник заберёт себе все 50%. Если стоимость клада превышает 100 тысяч рублей, а вы почему-то решили не передавать его государству, припрятать дома и продать подороже антикварам, то в этом случае вам грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения на 6 лет.

Клад из подвала доходного дома Черёхинского

Пожалуй, самый богатый из найденных в последнее время кладов, обнаружен 15 сентября 2016 года во время археологических раскопок в Музейном переулке на месте доходного дома купца Василия Черёхинского. В начале 2019 году здесь открылась гостиница в составе комплекса «Двор Подзноева». Интересно, что второй купеческий дом благополучно сохранился до наших дней.

В земле найдены шесть круглых жестяных банок высотой 18 сантиметров, диаметр каждой - 13 сантиметров.

Клад стал настоящей сенсацией. В его составе оказалось более 5 тысяч находок, в том числе уникальные монеты, аукционная стоимость которых достигает 2 миллионов рублей. Отдельные экземпляры трудно оценить и идентифицировать: их нет даже в нумизматических каталогах. Достоверно известно, что в их числе есть настоящие нумизматические редкости: полуполтина и рубль Алексея Михайловича, монета Бориса Годунова, почти весь диапазон монет Петра I и Петра III, редкие монеты времен правления Петра II, Елизаветы Петровны и Анны Иоанновны, польские монеты, чеканившиеся в России, коронационные монеты Николая I и Александра III.

Археологи сходятся во мнении, что это абсолютно точно клад нумизмата, который, впрочем, состоит не только из одних монет. В земле также найден небольшой ковш из драгоценных металлов с эмалями — произведение московской мастерской Фаберже, золотые часы, редчайший бородовой знак, второй такой есть только в Эрмитаже, орден Святой Анны I и II степеней, орден Станислава II степени, женский перстень с бриллиантом, серебряный наградной ковш времён Екатерины II, внезапно набор патронов для спортивной винтовки и необычная для клада рамка с фотографией. К сожалению, восстановить снимок не представляется возможным. Бумага полностью истлела. Одну из жестяных банок полностью заполняли кресты, иконки и складни.

Старший научный сотрудник Псковского археологического центра Татьяна Ершова склоняется к версии, что это часть уникальной коллекции купца Фёдора Плюшкина. «Состав коллекции абсолютно плюшкинский. К тому же в то время все коллекционеры были известны наперечёт, и к моменту, когда был закопан этот клад, они уже умерли, и их коллекции были определены в те или иные места», - пояснила Татьяна Ершова.

Один из первых коллекционеров России Фёдор Плюшкин, чья частная коллекция древностей занимала пятое место по количеству и ценности в Европе, умер в 1911 году, а клад в подвале дома Черёхинского относится к более позднему времени. Но этой несостыковке есть объяснение.

Свою коллекцию Плюшкин завещал прародителю Псковского музея-заповедника - Псковскому археологическому обществу, но родственники распорядились по-другому и решили продать ценности государству. Душеприказчиком Фёдора Плюшкина стал его младший сын Сергей. Он приступил к переговорам о продаже, государство однако уникальную коллекцию не оценило, и Сергею Плюшкину предложили продать живопись, рукописи (в том числе первое издание «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков» XVII века), часы, монеты и другие ценнейшие вещи на вес, как какой-нибудь бесполезный лом.

Позже на горизонте появился частный английский коллекционер, предложивший баснословную сумму, - ему отказали, зашевелились российские собиратели антиквариата, очнулись и государственные собрания. В результате коллекцию Плюшкина разделили и продали сразу в несколько крупных музеев России, среди которых Эрмитаж, Русский музей, Литературный музей Пушкинского дома. На сегодняшний день достоверно известно местонахождение лишь 10% коллекции псковского собирателя. Любопытно, что денег наследники Плюшкина так и не получили. Началась Первая мировая война, Сергей Плюшкин уехал на фронт, вернулся в Псков лишь в 1917 году и вскоре был расстрелян большевиками как офицер царской армии.

Дом Плюшкиных находился примерно на том месте, где сейчас располагается главный корпус ПсковГУ. Вдову Сергея Плюшкина с детьми из дома не выгнали, но средств к существованию женщина лишилась, поэтому вынуждена была искать работу машинистки через псковские газеты. Через некоторое время на страницах печатных СМИ начала XX века вышел циничный фельетон про то, как невеста богатого купца Фёдора Плюшкина «побирается» и просится на работу. Татьяна Ершова предполагает, что оказавшись в столь печальном положении вдова Сергея Плюшкина могла продать или отдать на хранение купцу Черёхинскому часть уцелевшей коллекции свёкра.

Черёхинского, в чьём доме через сто лет обнаружились те самые сокровища, также постигла печальная участь. Он был арестован 6 октября 1919 года, а уже 10 октября осуждён Псковской ГубЧК на 5 лет принудительных работ, во время которых и сгинул без следа.

Есть версия, что древности у вдовы изъяли псковские чекисты. Один из них, некто Котов, занимавший квартиру арестованного преподавателя математики Псковского кадетского корпуса и его супруги, вполне может быть причастен к припрятанному в подвале кладу.

Клад из сада за домом Черёхинского

В 2006 году чуть поодаль, но в том же районе найден клад, который полностью состоял из фарфоровой посуды. Каждый предмет кухонной утвари с завода промышленников Кузнецовых (знаменитый кузнецовский фарфор) был заботливо завёрнут в русские и немецкие газеты от мая 1917 года. Владельцы педантично «укутали» каждую тарелочку.

Археологи извлекли из земли более 20 одинаковых тарелок в стиле модерн с изображениями нимф и наяд, остатки посуды из всё того же кузнецовского фарфора, выполненной в стиле XVIII века, стеклянную немецкую посуду с лютеранскими мотивами.

Так как немецкие газеты в 1917 году не издавались даже в Петербурге, то, скорее всего, их специально выписывали из Риги. Научный сотрудник Эрмитажа, специалист по фарфору Яков Френкель выяснил, что часть утвари из состава клада предназначалась для продажи, а не для личного пользования как можно было бы подумать. Именно поэтому исследователи склоняются к тому, что перед отъездом из Пскова несколько стопок посуды до лучших времён припрятала немецкая семья, торговавшая фарфором в собственной лавке.

Серебряный клад с улицы Школьной

В 2000 году перед строительством жилого дома на улице Школьной в Пскове производились охранные раскопки. Работа шла к концу, оставалось лишь зачистить стенки раскопа. Тонкую работу поручили военному пенсионеру, однако мужчина не рассчитал и вместо того, чтобы аккуратно срезать тонкий слой, махнул лопатой посильнее, вместе с комом земли из стенки раскопа посыпались серебряные ложки. Если бы не счастливый случай, клад бы пропал под гусеницами и ковшом экскаватора.

Удалось расчистить целый схрон столовой серебряной посуды начала XX века из 40 предметов: суповые, десертные и чайные ложки, огромный серебряный половник, подстаканник, сливочник и фруктовницу-конфетницу, украшенную резными цветами. Многие вещи выполнены в остромодном в то время стиле модерн и сделаны в небольших, не очень известных московских мастерских. Особенно поразил археологов позолоченный заварочный чайник, который сразу после обнаружения засиял на солнце как новый. Позолота не сошла и не потускнела благодаря сухому грунту и деревянной коробке, скрывавшей посуду.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











Точную датировку клада удалось установить благодаря маленькой солонке с гравировкой «28.VIII. 1917». «Это явно подарок, сделанный летом 1917 года, - пояснила Татьяна Ершова. - Люди уехали, но рассчитывали вернуться. Не получилось».

Хранитель фонда драгоценных металлов Псковского музея-заповедника Ирина Галицкая пыталась узнать, кому мог принадлежать этот клад, но ничего кроме приблизительного местоположения дома, на месте которого проводились раскопки, узнать не удалось. Выяснилось лишь, что это столовое серебро купили в 90-х годах XIX века.

Клад церковной утвари с улицы Герцена

В 2004 году во время раскопок на улице Волкова между улицами Герцена и Труда сразу после снятия балластных отложений нашлись любопытные находки церковной утвари начала XX века: мельхиоровый потир [сосуд, применяемый во время богослужения при освящении вина и принятии Святого Причастия], дискос [плоский сосуд, используемый во время литургии], лжица [небольшая ложка с крестом на конце рукояти, употребляется для преподания причастия из потира верующим] и остатки риз. Всё довольно дешёвое и особой ценности, если не принимать во внимание религиозную подоплёку, не представляет.

Исследователи связывают находки со старообрядческой церковью Козьмы и Дамиана и старообрядческой общественной моленной (существовала с 1875 по 1941 год), которые располагались неподалёку. В первые годы после революции 1917 года храм исчез, а кладик, по всей видимости, был спрятан от поругания безбожниками, пояснила старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Елена Салмина.

В 2000 году небольшой «секретик», не кладик даже, обнаружился на месте современного здания отеля Old Estate. В небольшой ямке лежали две непарные бронзовые серёжки с синими бусинами, одна из серёжек оказалась сломана. «Такое ощущение, что девочка прикопала здесь свой «секретик», но потом или забыла о нём, или не захотела возвращаться к пустяковым вещицам», - рассказала Елена Салмина.

Монетный клад с территории старого порта

В 2016 году на территории старого псковского порта - это ближайшее Завеличье - обнаружили клад из 36 медных монет. Пскович схоронил свои богатства у фундамента старого дома XVIII века. Деньги были завёрнуты в грубую холщовую ткань. Номинал монет начинался с одной копейки. Самая поздняя монета относится к 1781 году - время правления Екатерины II. И туристы, и псковичи могут внимательно изучить все 36 монет на выставке в Археологическом центре Псковской области (Герцена, 1).



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Серебро со двора Постниковых

Восемь серебряных монет 1725-1750 гг. найдены в 2018 году во время подготовки к реставрации палат купцов Постниковых. Владелец клада аккуратно сложил деньги в маленький глиняный горшочек, запечатал его глиной.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















«Клад достался нам совершенно чудесным образом. Ранее площадка, на которой мы работали, была перекопана в более позднее время мусорными ямами. Монеты уже прошли реставрацию, но работа с ними продолжается», - уточнила начальник научно-экспертного отдела Археологического центра Псковской области Татьяна Закурина.

Три клада послевоенных десятилетий

Немало кладов случайным образом обнаруживалось в первые послевоенные десятилетия, когда в историческом центре Пскова шли активные строительно-восстановительные работы. Каждая находка становилась поводом для публикации на страницах «Псковской правды». Иногда клады находили и по нескольку раз в год. Первая подобная заметка относится к 1948 году.

В 1954 году за крепостной стеной Окольного города, на склоне левого берега Псковы недалеко от переулка Искры три ученика 8 класса школы № 1 нашли терракотовую кубышку, заполненную мелкими серебряными монетами (всего 252 штуки) XVI века. Деньги чеканились на Московском, Новгородском и Псковском монетных дворах.

В 1959 году при проведении земляных работ в Кутузовском сквере (ранее территория Нового Торга в Пскове) трое рабочих нашли клад из почти 6770 серебряных монет серебряных монет - преимущественно копеек - времён Василия III, Ивана Грозного и Бориса Годунова. На лицевой стороне большинства монет изображён всадник с копьем, на оборотной - текст «Великий князь Василий Иванович всея Руси».



В 1974 году на улице Горького при строительстве котельной найден клад из 55 предметов конца XIX – начала XX века. Под лопатой одного из рабочих оказались украшения с сапфирами, бриллиантами, александритами и серебряные столовые приборы. Всё это добро лежало в большой металлической банке, которую нашли рядом.

Клад «псковских брактеатов»

До революции 1917-го неподалёку от стен Мирожского монастыря был найден клад из 65 серебряных пластинок. На всех пластинках изображение было отчеканено лишь с одной стороны, и представляло собой человеческое лицо с короной в анфас. На некоторых пластинках рядом с изображением читались буквы: «д», «э» и «е». Клад после обнаружения выкупил небезызвестный нам Фёдор Плюшкин, после его смерти эта коллекция поступила в Эрмитаж.

Об этой находке в своём докладе от 1922 года и неопубликованной статье «Псковские брактеаты» [брактеат - плоская тонкая монета из золота или серебра с чеканкой на одной стороне - ПАИ] рассказал заведующий отделом нумизматики и глиптики в Эрмитаже Алексей Ильин.